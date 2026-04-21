Нижегородцев предупредили новой схеме мошенничества связанной с ЖКХ

Злоумышленники, используя неосведомленность граждан, предлагают перейти по подозрительным интернет-ссылкам или сообщить код из SMS.

Жителям Нижнего Новгорода рассказали о новой схеме мошенничества от АО «Объединенный коммунальный оператор» в связи с возникновением новой схемы обмана.

Компании, предоставляющие коммунальные услуги и управляющие организации, как правило, не используют телефонные звонки или SMS-сообщения для уведомления о возврате денежных средств.

Злоумышленники, используя неосведомленность граждан, предлагают перейти по подозрительным интернет-ссылкам или сообщить код из SMS. Под предлогом погашения задолженностей или осуществления возврата переплаты, они на самом деле получают доступ к банковским счетам и учетным записям пользователей.

Все необходимые корректировки производятся системой в автоматическом режиме и отображаются непосредственно в платежных документах. Более того, годовая сверка по услугам отопления уже завершена и отражена в мартовских квитанциях.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется игнорировать сообщения от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками обслуживающих организаций, воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам и не разглашать свои личные данные.

