Искать нельзя? Волонтеры раскрыли, что делали на месте пропажи Усольцевых

Когда стало известно о новой фазе поиска Усольцевых, в СК сообщили, что на месте будут использоваться беспилотники. Но их обычно в таких операциях применяют волонтеры. Так и выяснилось, что на Кутурчинское Белогорье выехали участники отряда «ЛизаАлерт». Ведь после того, как в середине октября 2025 года свернули активную фазу поисков таинственно исчезнувшей семьи, добровольцы на место пропажи не допускались — там работали только профессионалы.