Искать нельзя? Волонтеры раскрыли, что делали на месте пропажи Усольцевых

В Красноярском крае подвели итоги очередных поисков загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых. Впервые с осени 2025 года их искали не только профессионалы, но и участники добровольческого поискового отряда. Корреспондент krsk.aif.ru узнала, что там делали волонтёры «ЛизыАлерт», какие ценные сведения они раздобыли и уникальные снимки местности сделали.
Что нашли при помощи беспилотника в месте пропажи Усольецвых?
Когда стало известно о новой фазе поиска Усольцевых, в СК сообщили, что на месте будут использоваться беспилотники. Но их обычно в таких операциях применяют волонтеры. Так и выяснилось, что на Кутурчинское Белогорье выехали участники отряда «ЛизаАлерт». Ведь после того, как в середине октября 2025 года свернули активную фазу поисков таинственно исчезнувшей семьи, добровольцы на место пропажи не допускались — там работали только профессионалы.
Это породило массу вопросов, так как до этого сообщалось, что вновь масштабную операцию развернут не раньше мая, когда снег на Кутурчине полностью растает. А тут в дни выезда поисковой группы еще и погода ухудшилась — резко похолодало, в тайге температура воздуха достигала −10 градусов. Так в чем такая срочность? Появилась какая-то зацепка, которую нужно было быстро отработать?
«Выезд проходил в течение трёх дней — с 17 по 19 апреля. Добровольцы поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” Красноярского края совместно с сотрудниками Следственного комитета, полиции и КГКУ “Спасатель” оценивали возможности проведения будущего поиска», — рассказали в пресс-службе «ЛизыАлерт».
В отряде особо подчеркивают — активная фаза поисков не началась. К ней только готовятся.
«В рамках выезда поисковики изучали местность на предмет её доступности для пеших групп. Также с использованием новейшего оборудования, полученного от Центра поиска пропавших людей Красноярского края, — беспилотного комплекса — были проведены испытания условий для работы БПЛА, в том числе на возвышенностях и при текущих погодных условиях», — сообщили в поисковом отряде.
Цель свою волонтеры достигли. Теперь есть понимание о том, как можно искать Усольцевых.
«По итогам выезда получена информация о глубине снежного покрова — она достигает двух метров; до установления устойчивых положительных температур проведение активного поиска силами добровольцев на месте невозможно. В дальнейшем, если будет принято такое решение, выезды будут осуществляться с использованием только беспилотной авиации», — объяснили корреспонденту krsk.aif.ru в пресс-службе «ЛизыАлерт».
Допрашивали местных жителей, которые могли видеть Усольцевых?
Ранее мы неоднократно сообщали, что поиски курирует СК. Именно следователи ставят задачи всем участникам поисковой операции.
«Следователи вместе со спасателями, полицейскими и волонтерами осмотрели местность на предмет проведения дальнейших поисков. Да, это не активная фаза операции. В тайге местами еще снег лежит глубокий. Запускали дроны, оценивали, как с их помощью искать людей там. Местных жителей в этот раз следователи не допрашивали», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
В КГКУ «Спасатель» ранее сообщили, что пешком и на снегоходах обследовали 120 километров горно-таежной местности. Пропавших не нашли.
Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина 28 сентября 2025 года ушли в поход по Туристической тропе в районе Минской Петли. С ними была старая собака порода корги. Все бесследно исчезли. Масштабные поиски, которые длились до 12 октября не дали зацепок. Известно только, что в автомобиле, который глава семьи припарковал возле поселка Кутурчин нашли 300 тысяч рублей.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но основная версия, которую отрабатывают следователи, — несчастный случай. Однако не исключается и криминальный след. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.