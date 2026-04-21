В Перми с теплохода упала в воду и погибла женщина

В Перми утром 21 апреля произошёл несчастный случай на реке Кама. С борта теплохода «Гоголь» в воду упала женщина, работавшая на кухне судна.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МЧС в 10:40. ЧП произошло в районе улицы Водников. Прибывшие сотрудники речных служб извлекли тело погибшей из воды.
По уточнённой информации, женщина являлась работницей кухни теплохода. В МЧС отметили, что их подразделения к ликвидации последствий не привлекались. Всего в операции участвовали силы РСЧС — 9 человек и 3 единицы техники.