Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с теплохода упала в воду и погибла женщина

Женщина являлась работницей кухни теплохода.

Источник: Комсомольская правда

В Перми утром 21 апреля произошёл несчастный случай на реке Кама. С борта теплохода «Гоголь» в воду упала женщина, работавшая на кухне судна.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МЧС в 10:40. ЧП произошло в районе улицы Водников. Прибывшие сотрудники речных служб извлекли тело погибшей из воды.

По уточнённой информации, женщина являлась работницей кухни теплохода. В МЧС отметили, что их подразделения к ликвидации последствий не привлекались. Всего в операции участвовали силы РСЧС — 9 человек и 3 единицы техники.