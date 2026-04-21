Глава СК поручил доложить ему о расследовании уголовного дела в Нижегородской области

Женщина обратилась к председателю СК России в социальной сети после того, как оказалась не согласна с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке в одном из учреждений Нижегородской области, сообщается в канале «Информационный центр СК России» в мессенджере МАХ.
По ее словам, в мае прошлого года была госпитализирована женщина, заболевание у нее выявили несвоевременно. При выбранной тактике лекарственной терапии у пациентки возникли осложнения, а через непродолжительное время она скончалась. С выводами проведенной судебно-медицинской экспертизы потерпевшая сторона не согласилась.
«В СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело. Назначена дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, объеме проведенных следственных действий, а также по доводам потерпевшей стороны. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что молодой нижегородец до смерти избил мужчину на улице Бориса Корнилова.