В Перми проводят проверку после гибели повара круизного теплохода

Следователи начали проверку по факту гибели женщины, работавшей поваром на теплоходе «Николай Гоголь». Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Тело погибшей было обнаружено утром 21 апреля у борта теплохода. По одной из версий, она выпала за борт и утонула. Теплоход сейчас находится на территории ремонтной базы речного флота.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
По итогам проверки будет вынесено предусмотренное законом решение.