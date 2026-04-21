В Перми проводят проверку после гибели повара круизного теплохода

Следователи начали проверку по факту гибели женщины, работавшей поваром на теплоходе «Николай Гоголь». Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Тело погибшей было обнаружено утром 21 апреля у борта теплохода. По одной из версий, она выпала за борт и утонула. Теплоход сейчас находится на территории ремонтной базы речного флота.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

По итогам проверки будет вынесено предусмотренное законом решение.