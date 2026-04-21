86-летний воронежец ответит в суде за убийство соседа в доме престарелых

Пожилой мужчина избил оппонента и нанес ему три удара отверткой в грудь.

Источник: Комсомольская правда

В Рамонский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 86-летнего местного жителя П. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном на территории БУ ВО «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

По версии следствия, 1 ноября 2025 года между обвиняемым и соседом на почве личной неприязни произошел словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил оппонента, а затем вооружился отверткой и нанес ею три удара в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Дело готовится к рассмотрению по существу.