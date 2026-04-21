Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за прошедшие сутки

За сутки 20 апреля в Ростовской области произошло шесть техногенных пожаров. Одного человека спасли, еще два человека погибли, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, в Авиагородке Батайска при пожаре в квартире жилой пятиэтажки погибла 73-летняя женщина. 55-летний сын батайчанки с отравлением продуктами горения попал в больницу.
Также в хуторе Вознесенском Морозовского района погиб 68-летний мужчина, он отравился дымом. Предварительно, обе трагедии произошли из-за неосторожного курения.
Добавим, всего за прошедшие сутки на шести пожарах и на местах двух ДТП от МЧС задействовали 108 человек и 27 единиц техники.
