Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за прошедшие сутки

На Дону женщина и мужчина погибли при пожарах из-за неосторожного курения.

За сутки 20 апреля в Ростовской области произошло шесть техногенных пожаров. Одного человека спасли, еще два человека погибли, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в ведомстве, в Авиагородке Батайска при пожаре в квартире жилой пятиэтажки погибла 73-летняя женщина. 55-летний сын батайчанки с отравлением продуктами горения попал в больницу.

Также в хуторе Вознесенском Морозовского района погиб 68-летний мужчина, он отравился дымом. Предварительно, обе трагедии произошли из-за неосторожного курения.

Добавим, всего за прошедшие сутки на шести пожарах и на местах двух ДТП от МЧС задействовали 108 человек и 27 единиц техники.

