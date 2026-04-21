Экс-чиновник Самарской области получил пять лет колонии за мошенничество

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего руководителя представительства Самарской области при правительстве РФ Геннадия Гендина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Гендина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила решение судья.
Свою вину бывший чиновник не признал. Прокурор требовал ему 7 лет колонии.
По версии следствия, Гендин убедил гендиректора ООО «Лойер Консалтинг» в наличии у него связей в правительстве Москвы и администрации президента, после чего получил от предпринимательницы около 100 миллионов рублей за помощь с разрешением на градостроительные работы в столице.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, деньги от потерпевшей предприниматель Гендин, по версии следствия, получал на протяжении 2021−2022 годов, а задержали его в октябре 2023 года.
Адвокат Гендина Владимир Шелупахин заявил РИА Новости, что защита настаивает на гражданско-правовом характере спора. «В материалах дела отсутствует изначальный умысел на хищение. Были договоры, реальные работы проводились. Это гражданско-правовой, а не уголовный спор», — отметил он.
Шелупахин также указал на противоречия в показаниях потерпевшей и отсутствие точного расчёта ущерба. По его мнению, обычный хозяйственный конфликт был искусственно переведён в уголовную плоскость.
Для Гендина это уже третий процесс. Ранее он дважды представал перед судом, но оба раза был освобождён от наказания — сначала по состоянию здоровья, затем в связи с истечением сроков давности. На попечении подсудимого находятся четверо детей и пожилая мать.
Гендин руководил представительством Самарской области при правительстве Российской Федерации в начале 2000-х, когда губернатором области был Константин Титов, впоследствии ставший сенатором от региона.