Опубликован топ-5 нижегородских чиновников с крупнейшими взятками в регионе

Четвертым в рейтинге идет Константин Пурихов, фигурирующий в деле на 30 миллионов рублей. Малоизвестный широкой публике, он скончался в СИЗО через три дня после ареста, не дожив до завершения расследования. Пурихов возглавлял Богородский район на протяжении 30 лет (1989−2019), имел статус почетного гражданина округа и области. В июле 2022 года его задержали по подозрению в получении особо крупной взятки за содействие в переводе более 100 тысяч квадратных метров земель сельхозназначения в земли населенных пунктов в течение последних пяти лет. На время расследования дела 73-летнего Константина Пурихова поместили в СИЗО. Там он скончался 28 июля.