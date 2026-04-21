Опубликован топ-5 нижегородских чиновников с крупнейшими взятками в регионе

В Нижегородской области опубликовали топ-5 местных чиновников, обвиненных в самых крупных взятках по региону, сообщили в NN.RU.
Первое место в списке заняла Елизавета Солонченко, ранее занимавшая пост главы Нижнего Новгорода с июня по декабрь 2017 года и заместителя председателя Гордумы с февраля по декабрь 2018 года. Следственные органы полагают, что в период с 2013 по 2018 год экс-чиновница получила шесть взяток на общую сумму 79,5 миллиона рублей. В 2020 была арестована заочно, так как покинула страну, а затем вышла на связь и заявила, что не виновна. Позднее Солонченко возглавила компанию в Лондоне.
На второй позиции оказался Илья Штокман, бывший вице-мэр Нижнего Новгорода. Его задержали осенью прошлого года по подозрению в получении 55 миллионов рублей в качестве взятки. Предполагается, что с мая по сентябрь 2022 года он содействовал строительной компании в заключении нескольких контрактов в рамках программы переселения граждан из ветхого жилья. За проявленную лояльность и контроль над исполнением этих договоренностей он получил упомянутую сумму. Имущество Штокманов почти на 1 млрд рублей арестовали.
Третье место занимает Олег Сорокин с суммой в 30,7 миллиона рублей. Этот экс-глава Нижнего Новгорода, руководивший городом вместе с Кондрашовым в 2010—2015 годах, впоследствии стал заместителем председателя регионального Законодательного собрания. Его задержали в конце 2017 года, первоначально обвинив в получении крупной взятки в форме «незаконного оказания услуг имущественного характера».
Четвертым в рейтинге идет Константин Пурихов, фигурирующий в деле на 30 миллионов рублей. Малоизвестный широкой публике, он скончался в СИЗО через три дня после ареста, не дожив до завершения расследования. Пурихов возглавлял Богородский район на протяжении 30 лет (1989−2019), имел статус почетного гражданина округа и области. В июле 2022 года его задержали по подозрению в получении особо крупной взятки за содействие в переводе более 100 тысяч квадратных метров земель сельхозназначения в земли населенных пунктов в течение последних пяти лет. На время расследования дела 73-летнего Константина Пурихова поместили в СИЗО. Там он скончался 28 июля.
Пятерку замыкает Олег Кондрашов, чья сумма составляет 17 миллионов рублей. Бывший глава администрации Нижнего Новгорода (2010−2015) был заочно приговорен накануне, признанный виновным в получении взятки в указанном размере.
