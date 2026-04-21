Два смертельных пожара за ночь произошло в Воронеже из-за электроприборов

За минувшую ночь в Левобережном районе Воронежа произошло два пожара в многоквартирных жилых домах, оба со смертельным исходом. Об этом 21 апреля рассказали в ГУ МВД по региону.
Первое сообщение поступило в 01:40. Загорелся дом № 2 на улице Ржевской. К моменту прибытия пожарных наблюдалось активное горение по всей площади строения. Возгорание ликвидировали в 03:20 на площади 27 кв. м. При тушении обнаружено тело мужчины.
Второй пожар случился на улице Ростовской. Сообщение поступило в 06:52. Огонь также охватил всю площадь дома. Пожарным удалось ликвидировать его к 07:23 на площади 21 квадратный метр. В ходе разбора завалов найдено тело женщины.
Предварительная причина обоих возгораний — аварийный режим работы электрооборудования.
МЧС России рекомендует:
— регулярно проверять состояние аппаратов защиты электросети;
— использовать термоиндикаторы и следить за их состоянием;
— проводить тепловизионную диагностику электрооборудования;
— контролировать исправность электроприборов, проводки и розеток;
— установить в жилье пожарный извещатель — он разбудит громким звуком при появлении дыма.