РЕН ТВ: при обыске в издательстве «Эксмо» задержан гендиректор Капьев

В Москве правоохранительные органы проводят обыски у менеджмента холдинга «Эксмо». Задержан гендиректор Евгений Капьев, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

По информации канала, следственные действия проводятся по нескольким адресам на основании уголовного дела «об организации деятельности экстремистской организации». В публикации канала указывается, что дело может быть связано «с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции». Подробности уточняются.