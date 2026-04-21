Суд отказал историку Соколову в замене колонии на принудительные работы

«Соколов подал ходатайство в суд о замене вида наказания с колонии на принудительные работу. Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст.53.1 УК РФ, таким лицам принудительные работы не назначаются», — сообщила Лебедева.
На данный момент историку 69 лет. В 2020 году Октябрьский районный суд Петербурга в приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.