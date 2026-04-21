В Ужуре завели уголовное дело завели после нападения алабая на прохожих

21 апреля в Ужуре завели уголовное дело завели после нападения домашней собаки на прохожих. По версии Следственного комитета Красноярского края, днем 11 апреля 2026 года алабай вырвался из вольера, расположенного во дворе частного дома на улице Горького.
Выбежав к дороге, животное напало на 33-летнюю женщину, укусив ее в область грудной клетки и шею. На помощь к горожанке поспешил 65-летний мужчина, однако также получил травмы.
После этого местные жители позвонили по номеру 112. Прибывшему на место участковому пришлось застрелить агрессивную собаку.
Дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
