Под Воронежем водитель получил 8,5 лет колонии за гибель двоих пассажиров

Трагедия случилась в сентябре 2024 года на трассе «Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка». Подсудимый был за рулем Volkswagen Polo и не справился с управлением. Иномарка на скорости зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Из четверых человек, находившихся в салоне, выжили двое: сам водитель и один из пассажиров, здоровью которого был причинен тяжкий вред. Двое других друзей водителя скончались от полученных травм.