Под Воронежем водитель получил 8,5 лет колонии за гибель двоих пассажиров

Бутурлиновский районный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, который сел за руль в нетрезвом виде и устроил смертельную аварию. В результате ДТП двое его пассажиров погибли на месте, а третий получил серьезные травмы. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
Трагедия случилась в сентябре 2024 года на трассе «Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка». Подсудимый был за рулем Volkswagen Polo и не справился с управлением. Иномарка на скорости зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Из четверых человек, находившихся в салоне, выжили двое: сам водитель и один из пассажиров, здоровью которого был причинен тяжкий вред. Двое других друзей водителя скончались от полученных травм.
Помимо реального срока, который осужденный будет отбывать в колонии-поселении, мужчине запрещено садиться за руль в течение двух с половиной лет после освобождения. Кроме того, суд обязал виновника выплатить миллион рублей семье одного из погибших в качестве компенсации морального вреда.
Приговор еще в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.