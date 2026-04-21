ДТП на трассе Уфа — Янаул: пострадали двое детей

Вчера вечером, 20 апреля, в Бирском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом рассказала Госавтоинспекция республики.

Источник: ГАИ Башкирии

Авария произошла на 90-м километре трассы Уфа — Янаул. Водитель Nissan Qashqai с полуприцепом, 76 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-7 (за рулем был 39-летний мужчина).

Все находившиеся в машинах были пристегнуты. Годовалый ребенок ехал в детском кресле, 9-летняя девочка — пристегнута ремнем безопасности. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Госавтоинспекция напомнила, что ремень безопасности и правильно подобранное детское кресло в разы повышают шансы выжить при аварии.

— Даже самое безопасное вождение не застраховано от ошибок других участников движения. Пристегните себя и своего ребенка — это может спасти жизнь! — заявили в ГАИ.