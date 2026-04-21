Обвиняемого в использовании рабского труда будут судить в Ростовской области

В Ростовской области будут судить обвиняемого в использовании рабского труда. Эту информацию подтвердили в СУ СК России по региону, а также в пресс-службе донской прокуратуры.
Подсудимый — 46-летний азовчанин. Предварительно, он был организатором рабского труда в Аксайском районе. Следователи выяснили, что в 2024 году мучжина незаконно удерживал и использовал для тяжелого физического труда шесть человек.
Жертвы боялись расправы и уничтожения документов, поэтому выполняли все требования. В частности, их заставляли пропалывать территории и вести сбор урожая на полях. Вне работы люди находились в вагончиках без каких-либо удобств. Труд не оплачивался.
В ходе следствия были проведены обыски и допросы. Пострадавшие все подробно рассказали, сообщив о психологическом давлении. После этого подозреваемого взяли под стражу.
Дело (п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направили в суд.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.