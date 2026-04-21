Суд отказал расчленившему аспирантку историку Олегу Соколову в прошении о замене наказания

Данную информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Фрунзенский райсуд города мотивировал это тем, что 69-летний историк достиг пенсионного возраста, а статья 53.1 УК РФ прямо запрещает назначать принудительные работы такой категории осужденных.
Ранее Соколов также хотел заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться на СВО, но и в этом случае получил отказ из-за возраста. В настоящее время ученый-наполеонист и некогда известный реконструктор отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Петербурга в должности библиотекаря. Там он продолжает заниматься научной деятельностью.
В декабре 2020 года суд приговорил Олега Соколова к 12,5 годам. В 2021 году он подал апелляцию на приговор. Защита настаивала, что он совершил убийство в состоянии аффекта, и просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства якобы аморальное поведение погибшей, но суд отказал в этом.