Нижегородка попросила помощи у Бастрыкина по делу о смерти сестры

Жительница города Балахна обратилась через социальные сети к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Обращение размешено в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте».
Поводом для обращения стало расследование дела о смерти ее сестры, в ходе которого, по мнению заявительницы, были допущены нарушения при оказании медицинской помощи в местной Центральной районной больнице. С выводами проведенной судебно-медицинской экспертизы сторона потерпевшей не согласна.
Женщина пояснила, что ее родственница находилась на стационарном лечении в период с 4 по 12 мая 2025 года. Первоначально врачи диагностировали инфекционное заболевание, однако позже выяснилось, что причиной ухудшения самочувствия пациентки стал сахарный диабет, диагноз которого был установлен лишь после значительного ухудшения ее состояния. Лекарственная терапия, проводившаяся ей, была, по словам женщины, неполной и несистемной на протяжении всего периода лечения. 12 мая 2025 года у сестры произошла остановка сердца.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Проведенные экспертизы, по словам заявительницы, не установили прямой причинно-следственной связи между действиями медицинского персонала и смертью пациентки.
Нижегородка убеждена, что причиной остановки сердца и смерти стало резкое снижение уровня калия в крови (гипокалиемия), которое, в свою очередь, является следствием нарушений в оказании медицинской помощи. Она полагает, что повторная экспертиза может подтвердить ее доводы. В связи с этим женщина просит Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль и инициировать назначение повторной экспертизы в другом регионе.
В ответ на обращение, Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования, объеме проделанных следственных действий и доводах заявительницы. Исполнение данного поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее Бастрыкин затребовал доклад об обрушении дома в Балахне. Глава Следственного комитета России взял под личный контроль расследование уголовного дела о халатности после ЧП с жилым зданием.