Нижегородка попросила помощи у Бастрыкина по делу о смерти сестры

Женщина пояснила, что ее родственница находилась на стационарном лечении в период с 4 по 12 мая 2025 года. Первоначально врачи диагностировали инфекционное заболевание, однако позже выяснилось, что причиной ухудшения самочувствия пациентки стал сахарный диабет, диагноз которого был установлен лишь после значительного ухудшения ее состояния. Лекарственная терапия, проводившаяся ей, была, по словам женщины, неполной и несистемной на протяжении всего периода лечения. 12 мая 2025 года у сестры произошла остановка сердца.