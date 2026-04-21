Водитель из Омска сбил подростка на электровелосипеде

Во вторник, 21 апреля, в Советском округе Омска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 12:30. Инцидент случился в районе пересечения улиц Красный путь и Институтская.
Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 14-летнего электровелосипедиста. При пересечении дороги через регулируемый пешеходный переход мальчик не стал слезать со своего электровелосипеда. В результате происшествия ему понадобилась помощь медиков.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.