Семье погибшего 43-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Андрей Сергеевич родился 25 декабря 1980 года в Латвии, а в 1998 году его семья переехала в Лиски. После службы в ракетных войсках на Дальнем Востоке он работал электромонтером. С самого начала спецоперации Андрей рвался на передовую и в 2024 году тайно от близких подписал контракт с Минобороны РФ. Семья узнала о его решении, когда боец уже находился на линии фронта. В конце того же года Андрей погиб при выполнении боевого задания.