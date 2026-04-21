Семье погибшего 43-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Семье погибшего 6 декабря 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Андрея Сергеевича Карданова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 43 года. У него осталась дочь Мария. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии в районной администрации 21 апреля.
Андрей Сергеевич родился 25 декабря 1980 года в Латвии, а в 1998 году его семья переехала в Лиски. После службы в ракетных войсках на Дальнем Востоке он работал электромонтером. С самого начала спецоперации Андрей рвался на передовую и в 2024 году тайно от близких подписал контракт с Минобороны РФ. Семья узнала о его решении, когда боец уже находился на линии фронта. В конце того же года Андрей погиб при выполнении боевого задания.
Государственную награду передали матери героя Вере Ивановне, дочери Марии и ее маме Елене Валерьевне.