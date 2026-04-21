Стали известны результаты медэкспертизы водителя, устроившего ДТП с трамваями в Петербурге

Водитель трамвая, попавшего в жесткое ДТП на Петергофском шоссе, оказался трезв. О результатах медицинского освидетельствования сообщил источник «КП-Петербург». Что именно произошло — отвлекся или произошла поломка? Ответа пока нет.
— Причины ДТП продолжают устанавливать, — добавил источник.
Напомним, авария с двумя трамваями произошла утром 20 апреля в Красносельском районе. Трамваи маршрута № 36 столкнулись на Петергофском шоссе рядом с ТРЦ «Жемчужная плаза». 44-летний водитель ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. Он въехал в другой трамвай, двигавшийся в том же направлении.
В результате пострадали шесть человек — пассажиры, которые упали от внезапного торможения, и сам водитель. К счастью, травмы у всех легкие, госпитализация понадобилась, но жизни ничего не угрожает.