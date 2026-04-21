Кузбассовец с невозмутимым лицом чуть не ограбил ювелирный магазин

Житель Кузбасса пытался открыто, с невозмутимым лицом, ограбить ювелирный магазин. Об этом рассказывает издание VSE42.ru.
Инцидент произошел в Белове. 21-летний местный житель зашел в салон украшений. Он выбрал четыре кольца, надел их на пальцы и попытался покинуть магазин. Продавцы быстро среагировали: они заблокировали входную дверь и нажали тревожную кнопку.
Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции. На допросе кузбассовец объяснил свой поступок просто: украшения ему понравились, и он захотел оставить их себе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.
