Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузбассовец с невозмутимым лицом чуть не ограбил ювелирный магазин

Сотрудники вовремя заблокировали дверь и нажали тревожную кнопку.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кузбасса пытался открыто, с невозмутимым лицом, ограбить ювелирный магазин. Об этом рассказывает издание VSE42.ru.

Инцидент произошел в Белове. 21-летний местный житель зашел в салон украшений. Он выбрал четыре кольца, надел их на пальцы и попытался покинуть магазин. Продавцы быстро среагировали: они заблокировали входную дверь и нажали тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции. На допросе кузбассовец объяснил свой поступок просто: украшения ему понравились, и он захотел оставить их себе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.