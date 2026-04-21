Паводок пошёл на спад в Нижегородской области

Паводковая обстановка стабилизируется в Нижегородской области: за прошедшие сутки новых подтоплений не произошло. В городском округе Арзамас вода ушла с низководного моста через реку Тешу в селе Заречное. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, на сегодняшний день подтопления сохраняются в 14 муниципалитетах. В зоне паводка остаются 75 приусадебных участков, 11 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Несмотря на это, ситуация находится под контролем.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших нет, эвакуация жителей не требуется. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, а оперативные группы на местах ежедневно проверяют обстановку и готовы к реагированию.