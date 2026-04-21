Паводок пошёл на спад в Нижегородской области

Паводковая обстановка стабилизируется в Нижегородской области: за прошедшие сутки новых подтоплений не произошло. В городском округе Арзамас вода ушла с низководного моста через реку Тешу в селе Заречное. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.