Паводок пошёл на спад в Нижегородской области

За сутки новых подтоплений не зафиксировано, мост через Тешу освободился от воды.

Источник: Комсомольская правда

Паводковая обстановка стабилизируется в Нижегородской области: за прошедшие сутки новых подтоплений не произошло. В городском округе Арзамас вода ушла с низководного моста через реку Тешу в селе Заречное. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, на сегодняшний день подтопления сохраняются в 14 муниципалитетах. В зоне паводка остаются 75 приусадебных участков, 11 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Несмотря на это, ситуация находится под контролем.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших нет, эвакуация жителей не требуется. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, а оперативные группы на местах ежедневно проверяют обстановку и готовы к реагированию.