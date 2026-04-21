Волгоградец потерял 120 тысяч рублей, пытаясь выгодно купить смартфон

История началась, когда житель Советского района наткнулся на предложение в одном из популярных мессенджеров. Там продавали мобильный телефон по очень привлекательной, а главное — выгодной цене. Несмотря на то, что заявитель прекрасно знал о многочисленных схемах мошенничества при покупке товаров в интернете, он все же решился на сделку. Не дожидаясь доставки, он перечислил деньги на разные расчетные счета, которые ему указал продавец. Общая сумма составила более 120 тысяч рублей. Вскоре молодой человек осознал, что стал жертвой обмана.