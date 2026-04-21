Пьяный подросток повредил 11 автомобилей на парковке в Кемерове

Он повредил колеса ножом, из двух машин украл автомагнитолы.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный подросток разнес 11 автомобилей на парковке в Кемерове. Об этом случае рассказывает издание VSE42.ru со ссылкой на региональный главк полиции.

В дежурную часть поступило несколько заявлений от автовладельцев. Они сообщили, что неизвестный повредил их машины и украл из салонов автомагнитолы.

Полицейские задержали 16-летнего жителя Белова. Он приехал в гости к брату. Когда родственник уснул, подросток выпил алкоголь, вышел во двор и с помощью ножа повредил колеса у 11 автомобилей. У двух машин он разбил стекла и похитил оттуда магнитолы.

Свое поведение юноша объяснил состоянием опьянения. Он заявил, что не осознавал последствий.

В отношении подростка возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

