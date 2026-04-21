Пьяный подросток повредил 11 автомобилей на парковке в Кемерове

Полицейские задержали 16-летнего жителя Белова. Он приехал в гости к брату. Когда родственник уснул, подросток выпил алкоголь, вышел во двор и с помощью ножа повредил колеса у 11 автомобилей. У двух машин он разбил стекла и похитил оттуда магнитолы.