Жители посёлка в Пермском крае пожаловались на затопление участков домов

Жители посёлка Ласьва Краснокамского округа сообщили в социальных сетях о подтоплении приусадебных участков.
По их словам, службы не справляются с ситуацией. Также жители утверждают, что знают причину затопления, но местные власти ничего не делают.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили, что гидрологическая обстановка находится под контролем.
«Ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды. Силы и средства региона готовы к возможным последствиям паводка», — сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях Сергей Лузин.
В ведомстве уточнили, что в Ласьве затоплено 11 приусадебных участков. Жилые помещения не пострадали. Жители от эвакуации отказались и пострадавших нет. Также в пресс-службе рассказали, что на место выдвинулась опергруппа местного АСФ, и группировка БАС. О причинах подтопления не сообщается.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию Краснокамского округа.