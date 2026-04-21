Жители посёлка в Пермском крае пожаловались на затопление участков домов

В ведомстве уточнили, что в Ласьве затоплено 11 приусадебных участков. Жилые помещения не пострадали. Жители от эвакуации отказались и пострадавших нет. Также в пресс-службе рассказали, что на место выдвинулась опергруппа местного АСФ, и группировка БАС. О причинах подтопления не сообщается.