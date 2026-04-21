Жители посёлка в Пермском крае пожаловались на затопление участков домов

Жители посёлка Ласьва Краснокамского округа сообщили в социальных сетях о подтоплении приусадебных участков.

По их словам, службы не справляются с ситуацией. Также жители утверждают, что знают причину затопления, но местные власти ничего не делают.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили, что гидрологическая обстановка находится под контролем.

«Ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды. Силы и средства региона готовы к возможным последствиям паводка», — сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях Сергей Лузин.

В ведомстве уточнили, что в Ласьве затоплено 11 приусадебных участков. Жилые помещения не пострадали. Жители от эвакуации отказались и пострадавших нет. Также в пресс-службе рассказали, что на место выдвинулась опергруппа местного АСФ, и группировка БАС. О причинах подтопления не сообщается.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию Краснокамского округа.