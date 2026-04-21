Дочери погибшего 35-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Андрей родился 26 апреля 1989 года, жил и работал в родных Лисках. Окончил местную школу № 4 и техникум железнодорожного транспорта имени А. В. Ковалева, после чего трудился на железной дороге. В 2023 году он принял решение встать на защиту Родины и отправился в зону СВО добровольцем. Спустя два года службы, при выполнении боевого задания, Андрей погиб.