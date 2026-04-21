Дочери погибшего 35-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Дочери погибшего 9 апреля 2025 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Андрея Владимировича Суслова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 35 лет. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 21 апреля.
Андрей родился 26 апреля 1989 года, жил и работал в родных Лисках. Окончил местную школу № 4 и техникум железнодорожного транспорта имени А. В. Ковалева, после чего трудился на железной дороге. В 2023 году он принял решение встать на защиту Родины и отправился в зону СВО добровольцем. Спустя два года службы, при выполнении боевого задания, Андрей погиб.
Государственную награду передали дочери героя Кире и ее законному представителю Виктории Кубышкиной. На церемонии представители родной школы бойца призвали молодое поколение брать пример с выпускника, проявившего доблесть и честь. Память защитника Отечества почтили минутой молчания.
Ранее на той же церемонии семье погибшего 6 декабря 2024 года участника СВО вручили орден Мужества. Андрею Сергеевичу Карданову было 43 года.