Более 130 воронежцам с укусами клещей потребовалась помощь врачей

В Воронежской области 138 человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 20 апреля.
Специалисты провели обработку в местах массового пребывания и отдыха населения уже на площади 199,4 га. Эффективность мероприятий составляет 100%, поскольку клещи на обработанных территориях обнаружены не были.
Чтобы обезопасить себя от клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. На природе нужно периодически осматривать тело, обрабатывать одежду средствами, отпугивающими клещей и насекомых. При присасывании клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение.