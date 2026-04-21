Более 130 воронежцам с укусами клещей потребовалась помощь врачей

Сейчас обработку от насекомых провели уже на 199,4 га в местах массового пребывания и отдыха.

В Воронежской области 138 человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 20 апреля.

Специалисты провели обработку в местах массового пребывания и отдыха населения уже на площади 199,4 га. Эффективность мероприятий составляет 100%, поскольку клещи на обработанных территориях обнаружены не были.

Чтобы обезопасить себя от клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. На природе нужно периодически осматривать тело, обрабатывать одежду средствами, отпугивающими клещей и насекомых. При присасывании клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение.