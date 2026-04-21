Бандиты в Кузбассе пытали людей, снимали это на видео и вымогали деньги

Бандиты в Кузбассе пытали людей и снимали это на видео, а затем вымогали деньги. Об этом случае рассказывает издание VSE42.ru.
Яшкинский районный суд рассмотрел дело четверых местных жителей. С апреля по июнь 2023 года они объединились в группу, распределили роли и разработали план. Они предъявляли жертвам ложные обвинения в причастности к обороту наркотиков, избивали, снимали на видео и требовали деньги.
В апреле 2023 года бандиты задержали мужчину. Они избили его до тяжких травм, заставили под видеозапись признаться в несуществующих преступлениях и выбили из него 35 тысяч рублей.
В июне того же года напали на еще двоих. Потерпевших избили, им угрожали и забрали 94 тысячи рублей.
Подсудимые вину не признали. Однако суд счел доказательства достаточными. Одного приговорили к 15 годам колонии. Остальные получили от пяти до девяти лет. С них также взыскали 84,5 тысячи рублей в пользу потерпевшего.
