Бандиты в Кузбассе пытали людей, снимали это на видео и вымогали деньги

Четверо жителей Яшкино получили от 5 до 15 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Бандиты в Кузбассе пытали людей и снимали это на видео, а затем вымогали деньги. Об этом случае рассказывает издание VSE42.ru.

Яшкинский районный суд рассмотрел дело четверых местных жителей. С апреля по июнь 2023 года они объединились в группу, распределили роли и разработали план. Они предъявляли жертвам ложные обвинения в причастности к обороту наркотиков, избивали, снимали на видео и требовали деньги.

В апреле 2023 года бандиты задержали мужчину. Они избили его до тяжких травм, заставили под видеозапись признаться в несуществующих преступлениях и выбили из него 35 тысяч рублей.

В июне того же года напали на еще двоих. Потерпевших избили, им угрожали и забрали 94 тысячи рублей.

Подсудимые вину не признали. Однако суд счел доказательства достаточными. Одного приговорили к 15 годам колонии. Остальные получили от пяти до девяти лет. С них также взыскали 84,5 тысячи рублей в пользу потерпевшего.

