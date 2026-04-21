У пенсионера из воронежского села дома нашли крупнокалиберные патроны

Оперативники уголовного розыска Кантемировского района получили сигнал о возможном хранении оружия у пожилого сельчанина. Информация подтвердилась в ходе обыска в доме на улице Пограничной.
Сотрудники полиции обследовали жилище 65-летнего мужчины и обратили внимание на старую тумбочку. Внутри, среди бытовых вещей, лежали 15 патронов. Владелец не отрицал, что находка принадлежит ему.
Изъятые предметы отправили на баллистическую экспертизу в Экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Заключение специалистов подтвердило: боеприпасы — промышленного изготовления, боевые и полностью пригодные к использованию.
Что именно хранил пенсионер:
— 13 патронов калибра 5,45×39 мм (стандартный автоматный калибр);
— 2 крупнокалиберных патрона 12,7 мм с бронебойно-зажигательной пулей.
Сам задержанный объяснил происхождение арсенала просто: все патроны он нашел в окрестностях села в разное время, когда выезжал за его пределы. Мужчина решил оставить находки себе, не задумываясь о последствиях. Вину он признал полностью.
Против пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение боеприпасов»). Максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.