Воронежская компания выплатила 1,2 миллиона рублей за разбитый вдребезги Mercedes. Авария произошла на трассе М-11 «Нева». Водитель фургона Sollers, перевозивший автозапчасти, врезался в иномарку жителя Тверской области. Удар был такой силы, что Mercedes признали не подлежащим восстановлению. Страховка покрыла лишь 400 тысяч рублей, поэтому остальную сумму ущерба пострадавший взыскивал через суд. Об этом региональное управление судебных приставов сообщило 21 апреля.
Ответственность за ДТП легла на плечи работодателя виновника. Суд обязал воронежскую организацию выплатить владельцу разбитой машины деньги. Поскольку добровольно деньги перечислять не спешили, за дело взялись судебные приставы Железнодорожного района. Они предупредили руководство компании о серьезных последствиях: от ареста банковских счетов до запрета на любые действия с их собственным автопарком.
Руководство фирмы, оценив риски для своего бизнеса, оперативно нашло всю сумму и погасило долг в полном объеме.