Воронежская компания выплатила 1,2 миллиона рублей за разбитый вдребезги Mercedes. Авария произошла на трассе М-11 «Нева». Водитель фургона Sollers, перевозивший автозапчасти, врезался в иномарку жителя Тверской области. Удар был такой силы, что Mercedes признали не подлежащим восстановлению. Страховка покрыла лишь 400 тысяч рублей, поэтому остальную сумму ущерба пострадавший взыскивал через суд. Об этом региональное управление судебных приставов сообщило 21 апреля.