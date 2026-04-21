В Волгограде задержали браконьеров с крупной партией краснокнижного осетра

В Волгоградской области задержали преступную группу, которая незаконно торговала икрой краснокнижного амурского осетра. Злоумышленники перевозили крупную партию деликатеса из Хабаровского края, но их остановили на федеральной трассе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех участников группы. Двое из них, имея большой опыт в добыче рыбы, организовали целую схему по продаже икры. Они покупали икру в Хабаровском крае, а затем переправляли ее в Волгоградскую область для дальнейшей реализации. К своей схеме они привлекли еще одного сообщника, который стал перевозчиком. Для этого он использовал специальный автомобиль с рефрижератором, чтобы икра не испортилась во время долгой дороги.
В конце марта 2024 года подозреваемые купили большую партию икры амурского осетра, расфасованную по стеклянным банкам. Они начали перевозить ее через несколько регионов страны. Однако в апреле этого года их остановили сотрудники полиции на федеральной трассе «Саратов — Сызрань — Волгоград».
Во время осмотра машины обнаружили и изъяли почти 300 стеклянных банок с икрой. Общий вес изъятой икры превысил 130 килограммов, а ее свободная продажа в России запрещена. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 29 миллионов рублей.
По решению суда, фигурантов дела отправили под домашний арест.