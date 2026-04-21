Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде задержали браконьеров с крупной партией краснокнижного осетра

Преступники везли 130 кг деликатеса из Хабаровского края на рефрижераторе, ущерб оценивается в 29 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области задержали преступную группу, которая незаконно торговала икрой краснокнижного амурского осетра. Злоумышленники перевозили крупную партию деликатеса из Хабаровского края, но их остановили на федеральной трассе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех участников группы. Двое из них, имея большой опыт в добыче рыбы, организовали целую схему по продаже икры. Они покупали икру в Хабаровском крае, а затем переправляли ее в Волгоградскую область для дальнейшей реализации. К своей схеме они привлекли еще одного сообщника, который стал перевозчиком. Для этого он использовал специальный автомобиль с рефрижератором, чтобы икра не испортилась во время долгой дороги.

В конце марта 2024 года подозреваемые купили большую партию икры амурского осетра, расфасованную по стеклянным банкам. Они начали перевозить ее через несколько регионов страны. Однако в апреле этого года их остановили сотрудники полиции на федеральной трассе «Саратов — Сызрань — Волгоград».

Во время осмотра машины обнаружили и изъяли почти 300 стеклянных банок с икрой. Общий вес изъятой икры превысил 130 килограммов, а ее свободная продажа в России запрещена. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 29 миллионов рублей.

По решению суда, фигурантов дела отправили под домашний арест.