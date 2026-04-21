Устал, взмок, умер. Эксперт Кулеш раскрыл причину гибели туристов в Бурятии

Альпинист, эксперт по выживанию Алексей Кулеш, не понаслышке знакомый с экстремальными ледяными тропами Восточного Саяна, восхождение на бурятскую вершину Мунку-Сардык описывает krsk.aif.ru без романтического флера. Почему популярный маршрут превратился в смертельную ловушку, в которой оказались туристы из Красноярского края, трое из которых погибли?
Ледяной мешок и стальные «кошки».
Алексей Кулеш, проходивший этот маршрут, называет Мунку-Сардык горой с обманчиво простым входом и жестким восхождением.
Первое, что должен понимать любой, кто смотрит на вершину из соседнего поселка Монды, — это расстояние не в километрах, а в часах.
«Поход до вершины самой высокой горы в Восточных Саянах, высотой в 3,5 км, и обратно длится обычно около 12 часов. Это от стрелки, где сливаются реки Белый Иркут и Мугувек, до “макушки” и назад», — приводит эксперт выверенный хронометраж. Именно эта цифра становится важной точкой отсчета, когда что-то идет не по плану.
Самый коварный участок, по словам Кулеша, находится у озера Эхой.
«Там очень холодное место, оно продувается со всех сторон. Озеро ледяное. Зимой туда ходят, а летом практически невозможно пройти, потому что половина маршрута — по руслу реки», — характеризует это место эксперт предельно жестко.
Именно здесь, на продуваемом ветрами плато, организм человека сталкивается с резким охлаждением. Однако ветер и холод — лишь часть уравнения. Вторая переменная — снаряжение, а точнее его отсутствие. Кулеш отдельно акцентирует внимание на так называемых «кошках».
«“Кошки” — это такая металлическая конструкция с острыми зубьями, которая надевается на ботинки. Без них на ледовом рельефе Мунку-Сардык делать нечего. Человек без этих приспособлений на подъеме по снежно-ледовому насту тратит втрое больше сил. И буквально буксует на месте! Устал, взмок, сел передохнуть на ветру — и переохлаждение наступает очень быстро», — уверен походник.
Эксперт особо подчеркивает, что при грамотном планировании группа должна была обязательно иметь спутниковый телефон. Записка в придорожном кафе — свидетельство изоляции на критически опасном рельефе. Сотовой связи на горе вообще нет как сервиса, который мог бы помочь в затруднительной ситуации.
Самоуверенность, которая плодит трагедии.
Отвечая на вопрос, почему туристы по соседству с Красноярском стали гибнуть чаще, Алексей Кулеш указывает на системный сбой. Напомним, до сих пор остается тайной, что случилось с семьей Усольцевых осенью 2025 года на Кутурчинском Белогорье и спецназовцем Потаенковым в марте 2026 на Красноярских Столбах.
С одной стороны, формально существует аттестация гидов-проводников. С другой — маршрут на Мунку-Сардык часто классифицируют или как коммерческий тур, или как спортивный поход.
«На ком лежит ответственность? На гиде, если это коммерческий тур. Или на руководителе восхождения, если это было бы спортивное мероприятие», — комментирует Кулеш.
По мнению эксперта, основной причиной гибели на маршруте в Окинском районе может быть цепочка нарушений, которые копятся как снежный ком.
Во-первых, неправильно подобранная одежда и отсутствие обязательных элементов экипировки, таких, как «кошки».
Во-вторых, выход на маршрут без учета прогноза погоды в высокогорье, где ветер и мороз могут усилиться за час.
В-третьих, отсутствие у группы спутниковых средств связи.
«Если группа зарегистрирована, спасатели знают контрольные сроки. А когда туристы идут “дикарями” без связи под видом друзей, спасатели узнают о беде только из записки, оставленной в придорожном кафе», — подчеркивает Кулеш.
Хроника ледяного исхода.
Группа из 15 красноярцев вышла из базового лагеря 18 апреля. Возвращение планировалось 22 апреля к полудню. Однако утром 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе. Они оставили в местном кафе записку с коротким и страшным текстом: «Трое погибли от переохлаждения на спуске. Мы пошли обратно за телами».
Сейчас следователи Тункинского межрайонного отдела СК России по республике Бурятия и отряд спасателей выдвинулись к месту трагедии, чтобы поднять тела погибших и установить все обстоятельства произошедшего на склонах Мунку-Сардык.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц».