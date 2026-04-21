За торговлю икрой краснокнижного осетра задержаны члены ОПГ в Волгограде

Членов организованной преступной группы, торговавших икрой краснокнижного осетра, задержали на трассе «Саратов — Сызрань — Волгоград».
По данным следствия два мужчины решили закупать икру амурского осетра в Хабаровском крае и продавать ее в Волгоградской области. Их третий сообщник выполнял роль перевозчика.
«С этой целью он использовал автомобиль, оборудованный рефрижераторной установкой. Это позволяло обеспечить сохранность продукции при транспортировке на значительное расстояние», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталя Рудник.
В последние дни марта подозреваемые приобрели крупную партию икры в стеклянны банках, и организовали ее перевозку через несколько регионов страны. Оперативники регионального главка МВД остановили автомобиль на федеральной трассе. В машине находилось около 300 банок. Эксперты подтвердили, что в них находилась натуральная икра рыбы, занесенной в Красную книгу России.
Общий вес изъятой икры превысил 130 килограммов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составляет по предварительным расчетам 29 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом. За незаконный оборот икры краснокнижной рыбы им грозит до восьми лет лишения свободы.
