За торговлю икрой краснокнижного осетра задержаны члены ОПГ в Волгограде

В последние дни марта подозреваемые приобрели крупную партию икры в стеклянны банках, и организовали ее перевозку через несколько регионов страны. Оперативники регионального главка МВД остановили автомобиль на федеральной трассе. В машине находилось около 300 банок. Эксперты подтвердили, что в них находилась натуральная икра рыбы, занесенной в Красную книгу России.