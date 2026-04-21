Группа мошенников, укравших у людей 478 млн рублей, предстанет перед судом

В Самаре полиция поймала аферистов, которые убеждали граждан перевести деньги на «безопасный» счет.

Источник: Время

Группа мошенников из семи человек, которые обманным путем украли у своих жертв более чем 478 млн рублей за год, предстанет перед судом в Самаре. Об этом сообщает портал 450media.ru.

В отношении фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Аферисты действовали на территории Самары и Москвы в период с декабря 2024 по февраль 2025 года, убеждая людей в необходимости перевести деньги на «безопасные» счета.

В ходе следственных мероприятий у подозреваемых были изъяты денежные средства в рублях и валюте, их имущество общей стоимостью более 41 млн рублей арестовано.

Следствие в отношении каждого фигуранта уголовного дела отдельно продолжается.