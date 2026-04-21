Пермяк заплатил 105 тысяч за то, что оконная створка упала на чужую машину

Пермяк заплатил 105 тысяч за то, что оконная створка упала на чужую иномарку, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Владелец квартиры вместе с приятелем вышел на балкон, открыл окно, и конструкция выпала наружу. Стекло и створка приземлились на припаркованную у дома «Хёндай Солярис». На иномарке остались вмятины, сколы и повреждённое покрытие.
Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Хозяин автомобиля потребовал компенсацию, но владелец квартиры платить отказался. Тогда автовладелец направился в суд.
В ходе судебного заседания собственник квартиры попытался переложить вину на застройщика, который устанавливал окна во всём доме. Но суд решил, что выпавшая створка — имущество собственника, и он обязан за ним следить. В итоге пермяка обязали выплатить всю сумму ремонта.
Чтобы ускорить выплату, приставы арестовали его банковские счета и запретили регистрировать сделки с недвижимостью. Деньги были переведены на счёт пострадавшего.