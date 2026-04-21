Пермяк заплатил 105 тысяч за то, что оконная створка упала на чужую машину

Собственник квартиры попытался переложить ответственность на застройщика.

Пермяк заплатил 105 тысяч за то, что оконная створка упала на чужую иномарку, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Владелец квартиры вместе с приятелем вышел на балкон, открыл окно, и конструкция выпала наружу. Стекло и створка приземлились на припаркованную у дома «Хёндай Солярис». На иномарке остались вмятины, сколы и повреждённое покрытие.

Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Хозяин автомобиля потребовал компенсацию, но владелец квартиры платить отказался. Тогда автовладелец направился в суд.

В ходе судебного заседания собственник квартиры попытался переложить вину на застройщика, который устанавливал окна во всём доме. Но суд решил, что выпавшая створка — имущество собственника, и он обязан за ним следить. В итоге пермяка обязали выплатить всю сумму ремонта.

Чтобы ускорить выплату, приставы арестовали его банковские счета и запретили регистрировать сделки с недвижимостью. Деньги были переведены на счёт пострадавшего.