Социальный работник ежедневно обкрадывала своего подопечного в Могилеве

В Могилеве социальный работник ежедневно похищала у своего подопечного деньги.

Источник: Комсомольская правда

Социальный работник ежедневно обкрадывала своего подопечного в Могилеве. Подробности этой истории сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины».

В дежурную часть Ленинского РУВД Могилева обратился 66-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковского счета пропало около четырех тысяч рублей.

Полицейские выяснили, куда делись деньги: их похитила 18-летняя девушка, которая работала социальным работником в одной из организаций города. Она каждый день приходила к пенсионеру помогать по дому и случайно увидела, какой пароль он вводит в банковском приложении. А затем, дождавшись пока хозяин отвлекся и оставил телефон без присмотра, могилевчанка воспользовалась его онлайн-банкингом и перевела себе небольшую сумму. Убедившись, что все прошло без проблем, она стала переводить деньги своего подопечного небольшими суммами себе на карту каждый день. Украденное она тратила на поездки на такси и покупки на маркетплейсах.

В отношении девушки возбудили уголовное дело.

