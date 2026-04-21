Родителям погибшего 32-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

Родителям погибшего 8 октября 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Александра Михайловича Решетова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 32 года. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации.
Александр родился 27 сентября 1992 года. Он всегда мечтал о военной службе и в 2024 году принял решение отправиться в зону СВО. Поставив семью перед фактом, он подчеркнул, что обязан быть на передовой вместе с товарищами. Александр служил в мотострелковом полку и погиб при выполнении боевого задания в октябре того же года.
Государственную награду передали родителям героя, Ирине Юрьевне и Михаилу Александровичу.
Ранее сайт VRN.KP сообщал о посмертных наградах земляков Александра: ордена передали дочери погибшего 35-летнего Андрея Суслова и семье погибшего 43-летнего Андрея Карданова.