Тела мужчины и двух женщин из Красноярска обнаружили в горах Бурятии

Спасатели направляются к месту трагедии.

В западной части Бурятии при восхождении на гору Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. Жертвами стали мужчина 1983 года рождения и две женщины — 1982 и 1985 годов рождения. Об этом сообщили в республиканском агентстве по ГО и ЧС.

Выжившие участники группы смогли самостоятельно спуститься с вершины и сообщить о случившемся. Информацию о погибших уже передали в полицию. В настоящий момент спасатели направляются к месту трагедии для проведения необходимых работ.

Напомним, что группа из 15 путешественников, приехавших из Красноярска, разместилась в посёлке Монды Окинского района Бурятии. 18 апреля они отправились из базового лагеря на восхождение к вершине, намереваясь вернуться спустя четверо суток.

В ночь на 21 апреля несколько человек спустились к трассе у подножия горы и оставили в местном придорожном кафе записку — в ней говорилось, что во время спуска с маршрута скончались трое участников. После этого туристы вернулись обратно к месту трагедии. Хозяин заведения передал записку спасателям только утром.

К месту ЧП уже выехала следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что восхождение на Мунку-Сардык обошлось погибшим туристам в 25 тысяч рублей.