В Прикамье суд оставил в силе приговор за жестокое избиение женщины-психолога

Приговор в отношении мужчины, избившего женщину-психолога в селе Усть-Качка, оставлен без изменений, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Ранее к уголовной ответственности обвиняемый не привлекался.
В мае 2023 года в квартире женщины произошел конфликт с нетрезвым гостем. Все началось со словесной перепалки: потерпевшая оскорбила семью мужчины. Тот стал ее душить и бить по лицу — девушка потеряла сознание. Очнувшись, пострадавшая сбежала через окно и попросила помощи у охранника СНТ. Он вызвал полицию и скорую.
Женщина получила тяжкий вред здоровью: ее лицо обезображено и требует хирургического вмешательства. Из-за этого девушка лишилась возможности работать психологом, а также столкнулась с проблемами питания.
Обвиняемый неоднократно менял показания, пытаясь снять с себя вину и выдать травмы за случайность. Но его слова опровергли потерпевшая, свидетели и медицинские экспертизы. Суд отклонил апелляции и приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы и 2 годам колонии общего режима.