Казахстанца приговорили к пожизненному сроку в Дубае

Суд в Дубае вынес приговор казахстанцу — пожизненное лишение свободы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, 18 марта 2026 года суд первой инстанции города Дубая признал Ернура Алмахана виновным по ряду тяжких преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к выплате штрафа.

«Со стороны указанного гражданина подана апелляционная жалоба. В связи с этим приговор еще не вступил в законную силу», — подчеркнули в пресс-службе МИД.

В свою очередь посольство Казахстана направило официальный запрос в адрес компетентных органов ОАЭ.

«В настоящее время ожидается ответ», — уточнили в ведомстве 21 апреля 2026 года.

Генеральное консульство РК в Дубае в рамках своей компетенции продолжает оказывать необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства.

Пресс-служба МИД РК

Согласно данным из открытых источников, казахстанец уехал в Эмираты еще в 2024 году на заработки.

6 апреля мы также рассказывали, что в Стамбуле трагически погиб гражданин Казахстана Ариф Исмаилов, работавший курьером в частной логистической компании.

