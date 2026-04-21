Казахстанца приговорили к пожизненному сроку в Дубае

По данным ведомства, 18 марта 2026 года суд первой инстанции города Дубая признал Ернура Алмахана виновным по ряду тяжких преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к выплате штрафа.
«Со стороны указанного гражданина подана апелляционная жалоба. В связи с этим приговор еще не вступил в законную силу», — подчеркнули в пресс-службе МИД.
В свою очередь посольство Казахстана направило официальный запрос в адрес компетентных органов ОАЭ.
«В настоящее время ожидается ответ», — уточнили в ведомстве 21 апреля 2026 года.
Генеральное консульство РК в Дубае в рамках своей компетенции продолжает оказывать необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства.
Согласно данным из открытых источников, казахстанец уехал в Эмираты еще в 2024 году на заработки.
