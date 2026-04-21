«Эксмо» подтвердило задержание гендиректора и нескольких сотрудников

В мае 2025 года троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books (входят в «Эксмо») обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения и отправили под домашний арест. В сентябре их внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).