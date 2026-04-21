«Эксмо» подтвердило задержание гендиректора и нескольких сотрудников

В издательстве «Эксмо» подтвердили «Ъ» задержание гендиректора Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников компании. Их доставили в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу о деятельности экстремистской организации, возбужденному в мае 2025 года, добавили в «Эксмо». Речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books.

Источник: РИА "Новости"

«В офисе издательства следственные действия не проводились», — сказали в «Эксмо». Источник «Ъ» опроверг задержание топ-менеджера «Эксмо» Александры Шипетиной. Ранее РЕН ТВ утверждал, что ее увезли на допрос.

Среди задержанных — финансовый директор, директор по дистрибуции и директор по коммуникациям издательства, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций холдинга «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В мае 2025 года троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books (входят в «Эксмо») обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения и отправили под домашний арест. В сентябре их внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).