Гострудинспекция начала расследование избиения курьера после ДТП в Нижнем

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая на производстве, произошедшего с курьером сервиса «Самокат». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону. По предварительной информации, 20 апреля на улице Героя Васильева произошло столкновение легкового автомобиля и электровелосипеда, после которого виновник аварии напал на пострадавшего юношу.
В результате дорожного конфликта 19-летний сотрудник службы доставки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По словам очевидцев, водитель машины выехал на запрещенную полосу и допустил столкновение с курьером, выезжавшим из жилой зоны. Вместо оказания помощи пострадавшему, мужчина начал избивать его, пока в ситуацию не вмешались прохожие.
На данный момент ведомство ожидает медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и официальное извещение от работодателя. По результатам проверки и при наличии законных оснований инспекцией будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле надзорных органов.
