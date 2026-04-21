Гострудинспекция начала расследование избиения курьера после ДТП в Нижнем

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая на производстве, произошедшего с курьером сервиса «Самокат». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону. По предварительной информации, 20 апреля на улице Героя Васильева произошло столкновение легкового автомобиля и электровелосипеда, после которого виновник аварии напал на пострадавшего юношу.