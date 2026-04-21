В селе под Воронежем на пожаре в жилом доме пострадал 66-летний мужчина

Утром 21 апреля в селе Нижнедевицк Воронежской области загорелся жилой дом на улице Беговой. Пожарные спасли 66-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали в Нижнедевицкую районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 07:06, после чего на место незамедлительно выехали спасательные подразделения. В результате возгорания в доме размером 160 квадратных метров огонь полностью уничтожил стены в одной из комнат.
С пламенем боролись 8 спасателей с двумя спецмашинами. Пожар удалось полностью ликвидировать уже в 07:20.
