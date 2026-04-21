Летевший в Тбилиси самолет экстренно сел в Волгограде из-за умирающей пассажирки

Сегодня, 21 апреля, экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса «Москва-Тбилиси». Как сообщает портал Volganet, это произошло из-за ухудшения состояния 69-летней пассажирки, которая, к сожалению, в Волгограде скончалась.

Известно, что пожилая женщина с онкологическим заболеванием 4-й стадии почувствовала себя плохо, поэтому капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке.

После того, как женщину забрали медики, борт вылетел по месту назначения.

