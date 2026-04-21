Погибшими в горах Бурятии оказались мужчина и две женщины из Красноярска

Погибшими в горах Бурятии оказались 43-летний мужчина и две женщины в возрасте 41 года и 44 лет из Красноярска. Как сообщило региональное агентство ГО и ЧС, об этом рассказали другие участники туристической группы, которые спустились с вершины Мунку-Сардык.
Специалисты передали информацию о погибших в полицию. Сейчас ожидается прибытие спасателей для проведения необходимых работ на месте трагедии.
По предварительной версии Следственного комитета, 18 апреля группа туристов из 15 человек вышли из базового лагеря в поселке Монды, чтобы пройти через реку Белый Иркут, затем мимо слияния рек Белый Иркут и Мугувек к вершине Мунку-Сардык. Вернуться они планировали 22 апреля. Однако во время путешествия что-то пошло не по плану.
Сегодня ночью несколько туристов вышли к трассе у подножия горы и оставили в придорожном кафе записку о гибели людей. Владелец заведения обнаружил сообщение утром, после чего позвонил в экстренные службы.