Водитель напал на курьера на электровелосипеде в Нижнем Новгороде

Водитель легкового автомобиля напал на девятнадцатилетнего курьера после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Авария с участием авто и электровелосипеда произошла вчера, 20 апреля, на улице Героя Васильева в Автозаводском районе. После столкновения водитель легковушки вместо оказания помощи парню напал на него.
«Пострадавшим водителем электровелосипеда оказался курьер “Самоката”, он получил травмы головы и обратился за медицинской помощью в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказали в инспекции.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм, а также извещение о несчастном случае на производстве. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования.
