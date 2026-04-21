Водитель напал на курьера на электровелосипеде в Нижнем Новгороде

Врачи диагностировали у парня черепно-мозговую травму.

Водитель легкового автомобиля напал на девятнадцатилетнего курьера после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Авария с участием авто и электровелосипеда произошла вчера, 20 апреля, на улице Героя Васильева в Автозаводском районе. После столкновения водитель легковушки вместо оказания помощи парню напал на него.

«Пострадавшим водителем электровелосипеда оказался курьер “Самоката”, он получил травмы головы и обратился за медицинской помощью в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказали в инспекции.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм, а также извещение о несчастном случае на производстве. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее сообщалось, что автомобиль улетел с дороги на 556 километре трассы М-7 в Воротынском округе.