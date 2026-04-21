Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области два человека погибли при пожарах из-за курения

Неосторожность при курении унесла жизни двух человек в Ростовской области, сообщило МЧС по Ростовской области в своем официальном канале в МАХ.

Согласно информации донских спасателей, в Батайске на пожаре погибла 73-летняя женщина, возгорание произошло в пятиэтажном доме в микрорайоне Авиагородок.

«55-летний сын погибшей женщины, с которым она проживала, злоупотреблял алкоголем и курил. Сам он также пострадал и был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения», — сообщили спасатели.

А в Морозовском районе погиб 68-летний мужчина, трагедия произошла в хуторе Вознесенский. «В двухквартирном жилом доме загорелось, предварительно, из-за неосторожности при курении. Мужчина не успел выбраться и получил смертельное отравление дымом», — рассказали в региональном МЧС.