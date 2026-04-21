В Ростовской области два человека погибли при пожарах из-за курения

Неосторожность при курении унесла жизни двух человек в Ростовской области, сообщило МЧС по Ростовской области в своем официальном канале в МАХ.
Согласно информации донских спасателей, в Батайске на пожаре погибла 73-летняя женщина, возгорание произошло в пятиэтажном доме в микрорайоне Авиагородок.
«55-летний сын погибшей женщины, с которым она проживала, злоупотреблял алкоголем и курил. Сам он также пострадал и был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения», — сообщили спасатели.
А в Морозовском районе погиб 68-летний мужчина, трагедия произошла в хуторе Вознесенский. «В двухквартирном жилом доме загорелось, предварительно, из-за неосторожности при курении. Мужчина не успел выбраться и получил смертельное отравление дымом», — рассказали в региональном МЧС.