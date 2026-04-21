На Кубани полицейский вынес из горящего дома пожилого мужчину

75-летний мужчина приехал в Крымск погостить, но едва там не погиб: в доме, где он находился, произошел пожар. Замначальника линейного отдела полиции на станции Крымская, майор полиции Евгений Мороз находился недалеко от объятого пламенем здания и сразу же бросился на помощь. Пока на место спешили пожарные расчеты и медики, он вбежал в горящий дом, пробился через завесу дыма и смог найти мужчину, находившегося без сознания. Полицейский вынес пострадавшего на улицу и передал подоспевшим врачам.