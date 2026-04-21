На Кубани полицейский вынес из горящего дома пожилого мужчину

Геройский поступок совершил кубанский правоохранитель Евгений Мороз, без раздумий бросившись в горящий дом, чтобы спасти его пожилого обитателя.
75-летний мужчина приехал в Крымск погостить, но едва там не погиб: в доме, где он находился, произошел пожар. Замначальника линейного отдела полиции на станции Крымская, майор полиции Евгений Мороз находился недалеко от объятого пламенем здания и сразу же бросился на помощь. Пока на место спешили пожарные расчеты и медики, он вбежал в горящий дом, пробился через завесу дыма и смог найти мужчину, находившегося без сознания. Полицейский вынес пострадавшего на улицу и передал подоспевшим врачам.
Пожилого мужчину экстренно доставили в Крымскую ЦРБ. Он был сильно травмирован, но сейчас его жизнь вне опасности, ему оказывают необходимую помощь.
Причины пожара устанавливаются. Очевидцы случившегося сердечно поблагодарили Евгения Мороза за самоотверженность и верность долгу, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по Южному федеральному округу.
