В Красноярске пьяный водитель сбил инспектора ДПС и пытался уйти от погони

Теперь на него составлено семь административных протоколов.

Ночью в центре Красноярска полицейские применили оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

На улице Карла Маркса инспекторы подали сигнал остановиться, однако 32-летний мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня: нарушитель на большой скорости носился по городу, вылетал на встречку, проезжал на красный свет и создавал реальную угрозу для других участников движения. В какой-то момент он сбил инспектора, причинив ему ушибы, и продолжил бегство.

Полицейские вынуждены были стрелять по колёсам из табельного оружия. Повреждённые покрышки не сразу остановили водителя — он проехал ещё некоторое расстояние, но на улице Ленина не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого мужчина попытался сбежать пешком, но был задержан.

Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а водительского удостоверения у него никогда не было. Месяцем ранее его уже привлекали за пьяную езду. Теперь на него составлено семь административных протоколов, арест на 12 суток.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 318 УК РФ «Насилие в отношении представителя власти» и 264.1 УК РФ «Пьяное вождение для ранее наказанных».

